Nach Rauchmelderalarm Suhler Erstaufnahme: Auseinandersetzung bei Einsatz von Feuerwehr und Polizei

In der Erstaufnahme für Flüchtlinge in Suhl ist es in der Nacht zu Auseinandersetzungen gekommen: Nach einem Rauchmelderalarm sollen mehrere Bewohner den Ordnungsdienst und Polizisten angegriffen haben. Die Situation in der Einrichtung ist seit Längerem angespannt.