Im Streit zwischen dem Suhler Waffenhersteller Haenel und seinem Konkurrenten Heckler & Koch um eine Patentverletzung hat das Thüringer Unternehmen vor Gericht einen Teilsieg errungen. Das Bundespatentgericht in München erklärte am Freitag ein Patent von Heckler & Koch in großen Teilen für nichtig.