Bauliche Veränderungen an der Strecke soll es laut Polizei erst einmal nicht geben. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, würden zusätzliche Fahrbahnteiler wenig bringen, da das Problem der illegalen Wendemanöver dann lediglich verlagert werden würde. Änderungen an der Streckenführung müsste zudem die Straßenverkehrsbehörde veranlassen.

Am Sonntag hatte es deswegen einen tödlichen Unfall gegeben. Ein Autofahrer hatte bei dem Wendemanöver einen Motorroller übersehen. Der 66-jährige Fahrer starb nach der Kollision noch am Unfallort. Auch am Montag hatte es an derselben Stelle einen Unfall gegeben.