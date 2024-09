Bei einem Unfall auf dem Suhler Friedberg ist ein Motorrollerfahrer ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte zuvor ein Autofahrer ein Abbiegeverbot missachtet.

Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Der 63 Jahre alte Autofahrer sei mit seinem Wagen am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr laut Polizei von der Schützenstraße auf die Schleusinger Straße in Richtung Hirschbach aufgefahren. Er bog dabei über die doppelte Sperrlinie ab, um weiter in Richtung Suhl fahren zu können, teilte die Polizei mit. Dabei übersah er den Angaben zufolge den von hinten herannahenden Motorrollerfahrer.

"Der 66-jährige Zweiradfahrer hatte keine Chance, prallte in den Pkw, wurde über die Motorhaube auf die Straße geschleudert und so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb", hieß es weiter. Die Strecke war mehr als zwei Stunden voll gesperrt. Wegen des Einsatzes in Suhl brach die Polizei eine Motorradfahrer-Kontrolle bei Oberhof ab.

Zuletzt immer gefährliche Wendemanöver in Suhl