Ein Angebot zur Städtepartnerschaft bringt die Stadt Suhl in eine Bredouille. Wie im Stadtrat am Mittwochabend bekannt wurde, wünscht sich die ukrainische Stadt Podilsk eine Partnerschaft mit Suhl.

Aus dem gleichen Grund wurde auch ein Antrag der Fraktion der Linken abgelehnt. Er enthielt den Vorschlag, gemeinsam mit den Bürgermeistern alle Partnerstädte - darunter auch Kaluga - einen Brief an den russischen Präsidenten Putin zu senden - mit der Forderung, den Krieg in der Ukraine umgehend zu beenden.

Der Brief sollte außerdem an die Regierung aller Länder der Partnerstädte gehen und für mehr Diplomatie werben. Lars Jähne von der CDU-Fraktion sagte, das Risiko sei zu groß, dass es dadurch zum Bruch mit Kaluga kommen könnte. Seiner Meinung nach sei es wichtiger, die zivilgesellschaftliche Beziehung aufrechtzuerhalten. Neben der CDU lehnte auch die AfD den Antrag mehrheitlich ab. In der CDU-Fraktion sitzt unter anderem als Stadtrat Martin Kummer, der auch Chef der Deutsch-Russischen Freundschaftsgesellschaft in Thüringen ist.