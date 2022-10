Einen größeren Rettungseinsatz hat es nach einem schweren Autounfall in der Nacht zu Mittwoch in Suhl gegeben.

Bei dem Unfall kam der Pkw in der Schleusinger Straße zunächst von der Fahrbahn ab, fuhr dann eine Böschung hinab und überschlug sich. Die zentrale Verkehrsader der Stadt war für zwei Stunden gesperrt. In dem Fahrzeug saßen fünf Personen im Alter von 16 bis 20 Jahren. Vier Jugendliche sind laut Polizei verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Eine Person musste die Feuerwehr zunächst befreien, da sie im Auto eingesperrt war.