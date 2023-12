Hunderte Rüben müssen am Samstagmorgen nach einem Unfall auf der A71 bei Meiningen in Südthüringen beseitigt werden. Ein Lkw war zwischen dem Autobahndreieck Suhl und der Abfahrt Meiningen Nord umgekippt. Die Autobahn musste wegen der Bergungsarbeiten in Richtung Schweinfurt voll gesperrt werden. Laut Angaben der Polizei vom Vormittag soll die Sperrung noch einige Zeit andauern.