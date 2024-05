Die Stadt ist wegen der großen Höhenunterschiede ein Sonderfall, die Stadtteile in Gipfellage haben eher das Bergwetter, das in den Wetterberichten zum Beispiel unter "in den Kammlagen Nachtfrost" läuft, während die Innenstadt durch die Tallage wenige Kilometer entfernt ein ganz anderes Wetter haben kann. Nicht immer wärmeres übrigens. Auch der umgekehrte Fall ist nicht so selten, dass eben die kalte Luft ins Tal rutscht und dort hängenbleibt.