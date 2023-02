Thüringen präsentiert sich auf der ITB vom 7. bis 9. März am Gemeinschaftsstand der Deutschen Zentrale für Tourismus. Ins Blickfeld will der Freistaat das Weltkultur- und das Naturerbe rücken. Einen Extraauftritt bekommen Schloss Friedenstein in Gotha und die Wartburg in Eisenach in der sogenannten Culture-Lounge der ITB. Laut Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee braucht Thüringen aber zur schönen Kultur und Natur mehr attraktive Reiseanlässe. Er nannte unter anderem 100. Jahre Schleizer Dreieck im Juni.