Auf dem Domplatz in Erfurt haben anlässlich des ersten Jahrestages der russischen Invasion in der Ukraine am Freitagabend Menschen für Frieden gebetet, gesungen und der Opfer des Krieges gedacht. Die Kundgebung wurde vom Verein "Ukrainische Landsleute in Thüringen" organisiert. Unter den Rednern waren Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Landtagsvizepräsidentin Madeleine Henfling (Grüne), der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte und Innenminister Georg Maier (SPD). Nach Polizeiangaben trotzten in Spitzenzeiten bis zu 500 Menschen Dauerregen und winterlichen Temperaturen vor dem blau-gelb angestrahlten Dom.

Am Freitagabend erstrahlte der Erfurter Dom in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb. Bildrechte: MDR/Lukas Schliepkorte

Auf der Flucht vor dem Krieg

Neben einer musikalischen Darbietung der Europahymne von der Ukrainerin Maria Shaieva erzählte Nina Kondrikova von ihrer Flucht und von traumatischen Ereignissen, denen viele durch den Angriffskrieg ausgesetzt seien. Sie kam aus dem ukrainischen Dnipro nach Thüringen. Die Sprecherin des Vereins "Ukrainische Landsleute in Thüringen", Ilona Mamiyeva, dankte für die Unterstützung für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen.

Vor dem Krieg gegen die Ukraine war der Verein ein Begegnungsort. Um die ukrainische Kultur in Thüringen zu pflegen, aber auch für den deutsch-ukrainischen Austausch. Seit dem Angriff Russlands änderte sich vieles. In kürzester Zeit entstanden Hilfsstrukturen für von dem Krieg betroffene Menschen. Der Verein unterstützt sie mit Hilfsgütern und hilft Geflüchteten nach ihrer Ankunft in Deutschland.

Der Verein "Ukrainische Landsleute in Thüringen" ist ein Anlaufpunkt für geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer. Bildrechte: MDR/Lukas Schliepkorte

Ramlow wirbt für Ukraine