Zu Beginn der Winterferien sind viele Hotels im Thüringer Wald nur mäßig gebucht. Besonders mau ist die Buchungslage nach Angaben des Regionalverbunds in kleineren Häusern abseits der größeren Touristenorte.

Das Ahorn-Hotel in Oberhof profitiert nach Angaben der Geschäftsführung von dem hauseigenen Indoor-Spielplatz und der Skilanglaufhalle. Gut gebucht ist eigenen Angaben zufolge auch das Ringberghotel in Suhl. Für Kurzentschlossene seien Zimmer in den Winterferien aber noch zu haben.