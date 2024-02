Flughafen Team von Real Madrid in Erfurt gelandet - Mannschaftsbus in Unfall verwickelt

Hauptinhalt

12. Februar 2024, 11:50 Uhr

Wegen eines Streiks am Leipziger Flughafen ist der Fußball-Topclub Real Madrid am Montagmittag in Erfurt gelandet. Am Dienstagabend spielen die Madrilenen bei RB Leipzig im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals. Auf dem Weg nach Leipzig wurde der Real-Mannschaftsbus noch in einen Unfall verwickelt.