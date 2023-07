Wie stark dominieren die Vielposter am Stammtisch?

Von Zeit zu Zeit machen wir in unserer "digitalen Kneipe" eine Stichprobe, wie es sich zwischen Stammgästen und Laufkundschaft verteilt, zwischen Viel- und Wenigpostern. Reden nur die wenigen am Stammtisch oder kommen viele zu Wort? Und wie unterscheidet sich das von anderen Netzkneipen?

Gezählt haben wir in drei unterschiedlich großen Threads rund um die Landratswahl in Sonneberg unter den Artikeln zur Stimmung vor der Stichwahl (320 Kommentare), dem Wahlkampfendspurt (162 Kommentare) und dem Ergebnis (775 Kommentare). Es zeigte sich ein erkennbarer Trend mit einzelnen Abweichungen.

Etwas mehr als vier Kommentare entfielen im Schnitt auf jeden User - mit einer Spanne zwischen einem und 24 Kommentaren pro Thread beim "Endspurt"-Artikel beziehungsweise 54 (Stimmung) und 33 Kommentaren (Ergebnis) der jeweils aktivsten einzelnen User. Nur beim "Stimmungs"-Artikel lag der Durchschnittswert mit 6,3 Kommentaren pro User deutlich höher. Die Zahl der kommentierenden User pro Artikel stieg mit dem Kommentaraufkommen von 35 über 49 auf 165 (beim Ergebnisartikel). Knapp ein Drittel der User postete nur einen einzigen Kommentar, beim "Endspurt"-Artikel waren es aber 51 Prozent.

Wie viele kommen zu Wort, wie viele oder wie wenige dominieren Diskussionen? Wir haben nachgezählt. Bildrechte: imago/McPHOTO

Dominiert das Stammtischpublikum?

Wir messen das mit dem Anteil der User, die zusammen die Hälfte aller Postings eines Threads liefern. Bei Endspurt und Ergebnis waren das 13 bzw. 14 Prozent, was sich auch in anderen Stichproben bei anderen Themen ergab. Beim "Stimmungs"-Artikel dagegen posteten nur acht Prozent der User schon die Hälfte aller Kommentare - eine für unsere Verhältnisse deutlich überdurchschnittliche Dominanz. Vergleichszahlen für Webseiten sind relativ dünn gesät, aber meistens nennen sie weniger als zehn Prozent der User, die die Hälfte der Kommentare besteuern, in einem Fall waren es sogar nur fünf Prozent. Gerne dürfen es aber auch bei uns noch mehr sein, also eine noch wahrnehmbarere Vielstimmigkeit.

Um eine Frage gleich vorweg zu beantworten: Nein, wir veröffentlichen keine individuellen Statistiken, welche User wie viele Postings geschrieben haben. Es geht uns um Qualität der Diskussion, was keinen Zusammenhang zur Häufigkeit von Kommentaren hat. Es ist natürlich einfacher, schnell viele oft schnippische Kurzkommentare zu schreiben oder sich per Kurzkommentaren zu duellieren als eine kleinere Zahl durchdachter und dann eher längerer Kommentare zu schreiben. Wir brauchen beides - und gerne auch noch mehr Stimmen der 90 bis 95 Prozent, die nur still mitlesen.

Userzitate