Ein junger Mann lässt sich in einem Café in der Sonneberger Innenstadt ein alkoholfreies Weißbier schmecken. Er hat im ersten Wahlgang Robert Sesselmann gewählt, erzählt er. Sesselmann sei schließlich ein patenter Mann. "Der ist Rechtsanwalt und kennt seine Rechte und seine Pflichten – deshalb sehe ich das total positiv." Nur mit dem AfD-Parteichef Björn Höcke habe er ein Problem. "Der ist mir zu radikal. So ein Mann wie Sesselmann müsste Chef sein in der Thüringer AfD. Der ist neutral und das passt."

Zufällig wohnt der Mann in Steinach, in der Stadt in der auch Robert Sesselmann wohnt. "Es muss sich halt was tun." Beispielsweise sei erst vor Kurzem der Notarztstützpunkt in Steinach wegrationalisiert worden. "Ich frage mich, warum Geld und Gesundheit miteinander in Zusammenhang stehen müssen." Wenn jemand einen Herzinfarkt oder Schlaganfall erleide, komme die Hilfe dann vielleicht viel zu spät. Uwe Scheler (parteilos) ist Bürgermeister in Neuhaus am Rennweg. Bildrechte: MDR/Carmen Fiedler

Die Versorgung mit Ärzten lässt im Landkreis tatsächlich zu wünschen übrig. Gerade Hausärzte nehmen oft keine neuen Patienten mehr auf. Auch die Zukunft des Krankenhauses in Neuhaus am Rennweg steht auf der Kippe. "Ich will ja gar keine Schönheitsklinik mit Tausenden Betten", klagt der parteilose Bürgermeister Uwe Scheler. "Wir brauchen hier ein Krankenhaus samt Notaufnahme für die Grundversorgung."

Neuhaus am Rennweg ist die zweitgrößte Stadt im Landkreis und liegt auf über 800 Metern Höhe. Rund vier Millionen Euro Kreisumlage muss die Stadt im Jahr an das Landratsamt zahlen. "Für uns bleibt da kaum Luft zum Investieren", sagt Scheler. Straßen müssten dringend saniert werden, auf dem Schulcampus dümpele nach einem Abriss eine Brachfläche vor sich hin, Kinder und Jugendliche wüssten nicht wohin. "Wir fragen uns schon, wohin das ganze Geld eigentlich fließt", so der Bürgermeister.

Unzufrieden ist auch die Hotelbetreiberin Rita Worm. Sie arbeitet seit Jahren an einem "Weihnachtsland am Rennsteig". Das traditionelle Glas- und Spielzeughandwerk in der Region soll da erlebbar werden. "Was ich da im Landratsamt erlebe, ist eine Verhinderungsbehörde. Ich höre immer nur, was alles nicht geht und das macht mich wütend", so Worm. In Neuhaus am Rennweg soll ein "Weihnachtsland" entstehen, das das traditionelle Glasbläser- und Spielzeughandwerk erlebbar macht. (Foto: Archiv) Bildrechte: MDR/Tino Geist

Politisch möchte sie sich eigentlich nicht äußern. Aber sie lässt durchblicken, dass sie sich nicht unbedingt einen AfD-Landrat wünscht. "Wir haben so schon Sorgen genug", so Worm. Dass der Landkreis nun eventuell der erste mit einem AfD-Landrat werden könnte, sei eher hinderlich. Näher wollte Worm sich nicht äußern.

Probleme für internationale Firmen befürchtet

Zeitungsmann Beer wird da deutlicher. "Ich sehe auf die vielen internationalen Firmen große Probleme zukommen", sagt er. Wenn jemand international auftreten und weltoffen sein möchte, passe das einfach nicht zu jemandem, der die Grenzen schließen will und gar keine Ausländer reinlassen möchte. "Die Firmen werden sich ganz genau überlegen, wo sie künftig investieren. Und machen wir uns doch nichts vor, der Standort Sonneberg ist doch so schon massiv unter Druck, Fachleute sind kaum noch zu finden sind."

Die Leute denken, es muss sich was ändern. Passantin in Sonneberg