Obwohl Robert Sesselmann nach der Stichwahl als klarer Favorit in die Stichwahl geht, sieht er sich ebenfalls noch nicht sicher im Amt: "Weil es gibt ja immer noch die Unwägbarkeit der Nichtwähler". Nicht einmal die Hälfte aller rund 19.300 Wahlberechtigten im Landkreis sind beim ersten Mal wählen gegangen. Ein großes Potential für beide Kandidaten.

"Es ist nicht generell so, dass die AfD auf großen Zuspruch stößt. Das muss man sagen, also es passiert durchaus, dass einen dann die Leute vom Grundstück verjagen", so Sesselmann. Passiert sei das zum Beispiel in Oberlind. Ein junger Mann habe sein Motorrad geputzt und Sesselmann dann des Grundstücks verwiesen. "Also man merkt schon, dass da ein bisschen Kritik besteht. Dennoch stelle ich immer wieder fest, dass die sogenannten Demokraten nicht bereit sind, über Sachthemen zu sprechen und das ist doch das große Defizit."

In Schalkau habe ein Mann gesagt, dass er sich für den Landkreis schäme, wenn ein AfD-Kandidat Landrat werden würde. Aber dieser Mann sei nicht bereit gewesen, in die Debatte einzusteigen und sich mit den Sachthemen auseinander zu setzen.

Zurückweisung erlebt auch Jürgen Köpper. "Die Leute spiegeln mir zum überwiegenden Teil: Jürgen, du bist ein feiner Kerl, das geht nicht gegen dich. Was uns am meisten erregt, ist die Politik, die im Bund gemacht wird. Dieser Verbotswahn. Alles was mit der Heizungspolitik zu tun hat, oder mit der Krankenhauspolitik." In Berlin schaue man zu, wie 90 Prozent der Kliniken in Insolvenz gehen.

Jürgen Köpper (Mitte) von der CDU kann meist erst nach 17 Uhr durch den Landkreis touren. Er erlebt nach eigenen Worten oft, dass es den Menschen um die Politik in Berlin geht. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Köpper will sich um medizinische Versorgung kümmern

Aber zumindest für Neuhaus gebe es gut Nachrichten. Das Krankenhaus dort bleibt auf jeden Fall erhalten. Sollte Köpper die Wahl gewinnen, will er sich weiter um eine gute medizinische Versorgung aller Menschen im Kreis kümmern. Auch der Ausbau der Straßen vor allem im nördlichen Landkreis ist für Köpper ein wichtiges Thema.

Er nennt vor allem die Verbindung zwischen Steinach und Lauscha. Köpper wolle versuchen, die Straße für die Sanierung nicht voll gesperrt werden muss. "Wir müssen Wege finden, dass das wenigstens mit einer Ampel über die Bühne geht."

Der AfD-Politiker Robert Sesselmann ist für die Wahl am Sonntag der Favorit. Bildrechte: MDR/Bettina Ehrlich

Sesselmann Einnahme- und Ausgabensituation bereinigt

Einen Kassensturz will Robert Sesselmann als Erstes angehen, sollte er zum Landrat gewählt werden. "Bevor wir irgendwas gestalten können, müssen wir die Einnahmen- und Ausgabesituation in der Verwaltung bereinigt haben." Zum Beispiel würde rund eine halbe Million Euro beim Landkreis hängen bleiben, die für die Unterbringung von Flüchtlingen bezahlt werden, so Sesselmann.