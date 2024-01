Der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein hat Gerüchte über einen geplanten Parteiwechsel dementiert. Er bleibe in der SPD und trete bei der Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai erneut an, sagte er MDR THÜRINGEN. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) sei an ihn herangetreten und habe gefragt, ob er als Spitzenkandidat für die Landtagswahl zur Verfügung stünde.