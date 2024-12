Thüringens CDU-Chef Mario Voigt kann bei der Ministerpräsidentenwahl am Donnerstagvormittag im Landtag auf Stimmen der Linken hoffen. Bei den Gesprächen zwischen seiner Brombeer-Koalition und der Linken hat es nach MDR THÜRINGEN-Informationen eine Verständigung gegeben . Dabei geht es um eine Einbindung der Linken in die zukünftige Regierungsarbeit; im Gegenzug soll die Linke Voigt den Weg ins Amt des Ministerpräsidenten ebnen.

Das letzte Wort habe aber die Linken-Landtagsfraktion, die sich vor der Ministerpräsidentenwahl am Donnerstag (10 Uhr) im Landtag noch einmal treffen will. Die Abgeordneten wollen entscheiden, ob sie wiklich für Voigt stimmen. Zuvor hatte die Koalition den Linken angeboten, sie als sogenannte konstruktive Opposition in wichtige Regierungsvorhaben wie die Haushaltsaufstellung einzubinden. Die Linke fordert unter anderem, dass die Koalition eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt.