Auch die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) aus Thüringen äußerte sich zu den Stichwahlen. Angesichts des Erstarkens rechtsextremer und populistischer Kräfte rief sie im Deutschlandfunk die demokratischen Parteien zur Zusammenarbeit auf. Sie begrüßte, dass dies bei den Stichwahlen um Landrats-Ämter in Thüringen auch gut geklappt habe. Dort habe sich gezeigt: "Viele Menschen wollen auf keinen Fall von der AfD regiert werden", sagte die Bundestagsvizepräsidentin. Dieses Zusammenstehen sei auch wichtig, weil gerade in ländlichen Regionen in Ostdeutschland Andersdenkende häufig von Rechtsextremen und deren Umfeld unter Druck gesetzt würden. Da sei es wichtig zu sehen: "Es ist eine Mehrheit, die nicht so denkt".