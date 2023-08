Seit dem Hitzesommer 2018 seien fast 77.000 Hektar Schadflächen erfasst worden, sagte sie am Dienstag in Erfurt bei der Vorstellung des vierten Umsetzungsberichts zum Wald-Aktionsplan von 2019. Dies entspreche rund 14 Prozent der gesamten Waldflächen.

Forstministerin Susanna Karawanskij stellte am Dienstag in Erfurt den Bericht zum Wald-Sofortprogramm "Aktionsplans Wald 2030ff" vor. Bildrechte: IMAGO / Jacob Schröter

Vier von fünf geschädigten Bäumen sind Nadelbäume, auch die Buche ist vergleichsweise stark betroffen. In den hitzegeschwächten Bäumen macht sich vor allem der Borkenkäfer breit. Auch Brände machen den Wäldern in Zeiten des Klimawandels zunehmend zu schaffen. Im vergangenen Jahr seien 70 Waldbrände ausgebrochen - so viele wie in den letzten 30 Jahren nicht.