Was ist das Zunkunftszentrum? Mit dem "Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation" sind Investitionen von etwa 200 Millionen Euro und 200 Arbeitsplätze verbunden.



Mit der neuen Institution will die Bundesregierung die Erfahrung der Ostdeutschen mit Wandel und Umbrüchen würdigen.



Geplant ist ein wissenschaftliches Institut, aber auch ein Kultur- und Begegnungszentrum mit bis zu einer Million Gäste im Jahr.



Bis 2028 soll das Zentrum in einem neuen oder umgestalteten Gebäude in Ostdeutschland Platz finden.