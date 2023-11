Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Probleme bei Bosch in Eisenach Hunderte Millionen Euro Einbußen bei Mercedes wegen fehlender Bauteile aus Thüringen

19. November 2023, 20:21 Uhr

Viel Geld hat Bosch in die Fertigung der 48-Volt-Batterie am Standort Eisenach investiert. Doch die Produktion des Bauteils, das Kraftstoffverbrauch und CO2-Ausstoß bei Verbrennern senken soll, läuft offenbar seit längerer Zeit nicht rund. Bosch kann seinem Großkunden Mercedes-Benz nicht die zugesagten Stückzahlen liefern. In der Folge ist beim Autobauer der Absatz spürbar gesunken. Der Druck bei Bosch ist hoch: mehr als 100 Spezialisten aus ganz Europa sind im Eisenacher Werk im Krisen-Einsatz.