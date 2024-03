Am Montag ist der Standort der German Professional School (GPS) in Eisenach eröffnet worden. Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums sollen dort vorerst 70 Jugendliche und junge Erwachsene lernen. Sie kommen unter anderem aus der Ukraine, Afghanistan und dem Irak. Mit Sprachkursen und Gesellschaftskunde soll den jungen Leute der Start in eine Ausbildung erleichtert werden.