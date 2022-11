Die Apfelstädt wird vorläufig kein zusätzliches Wasser aus den Talsperren Tambach-Dietharz und Schmalwasser bekommen. Das ist das Ergebnis der ersten Beratung des Ausschusses, der ein Monitoring am Fluss begleiten soll.

Der Betriebsleiter der Thüringer Fernwasserversorgung Hans-Dieter Linz sagte MDR THÜRINGEN, sein Unternehmen lehne die jüngste Forderung der Bürgerinitiative "Lebensraum Apfelstädt" ab. Die Umweltschützer hatten Anfang November gefordert, die an den Fluss abgegebene Wassermenge von 400 auf 800 Liter pro Sekunde zu verdoppeln, weil die Apfelstädt seit April bis jetzt unter Trockenheit leidet.

Linz begründete die Ablehnung mit dem niedrigen Grundwasserspiegel nach dem Dürresommer 2022. An der Messstelle in Schwabhausen sei ein Wert von 15 Metern unter dem normalen Pegel gemessen worden. Unter diesen Umständen würden Hydrologen des Landesumweltamtes davon ausgehen, dass auch zusätzliches Wasser dem Fluss nicht hilft, sondern an den durchlässigen Stellen im Flussbett versinkt.