Mühlberg Fotos vom Dreinschlag 2023: Feuerwerk-Spektakel an den Drei Gleichen

Alle Burgen gehen gleichzeitig in Flammen auf - so lautet die Legende aus dem Mittelalter rund um einen Blitzeinschlag an den Drei Gleichen bei Mühlberg. Nach sechs Jahren Pause wurde diese Legende jetzt wieder gefeiert. Alle Fotos finden Sie hier.