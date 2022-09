Höhepunkt ist der Festumzug am Sonnabend, der sich über zwei Kilometer erstreckt. Mehr als 500 Teilnehmer wirken am Umzug mit. Der Festumzug zum Jubiläum "600 Jahre Gothardusfest" teilt sich in drei Teile. Das Leben und Wirken des St. Gothardus wird in 21 Bildern gezeigt. Neben fünf Kapellen nehmen am Festumzug viele Gemeinden und Vereine teil, allen voran der Gothaer Gewerbeverein, der dieses Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiert.