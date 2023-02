Die Staatsanwaltschaft Erfurt hält den Mordfall in einer Spielhalle in Gotha im Jahr 2007 für aufgeklärt. Nach Angaben eines Sprechers wurde ein Tatverdächtiger ermittelt, der die 57 Jahre alte Mitarbeiterin damals erschossen haben soll. Der mutmaßliche Mörder sei allerdings vor 13 Jahren gestorben, was einen Prozess verhindert: Tote können in Deutschland nicht angeklagt werden.