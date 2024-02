Die per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) werden synonym oft auch als Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) bezeichnet. Bei Untersuchungen im Bereich der ehemaligen Standortfeuerwehr auf dem Übungsplatz waren an mehreren Stellen PFC im Boden festgestellt worden. Diese waren nach Angaben der Bundeswehr in etwa einem halben Meter Tiefe im Bereich der Feuerwache sowie auf einer ehemaligen Abstellfläche für Fahrzeuge nachweisbar. Die Chemikalien waren vermutlich in versickertem Löschschaum enthalten.