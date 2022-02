Natürschützerin Löw sagt, Thüringenforst hätte wissen müssen, dass in dem Gehölz der Rotmilan brütet. Der Horst sei von der Straße aus gut erkennbar gewesen. Zudem gebe es Programme, in denen die Rotmilan-Nistplätze aufgelistet seien. Der Nabu will jetzt mit der Naturschutzbehörde des Landkreises Gotha das Gespräch suchen. Sie müsse entscheiden, wie mit dem Fall umgangen werde.