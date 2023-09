Das in seiner heutigen Form zwischen 1827 und 1835 erbaute Schloss, in der DDR als Hotel der gehobenen Klasse genutzt, war im Juli 2018 mit Beschluss des Landesverwaltungsamtes enteignet worden, um es vor dem Verfall zu retten. Die frühere Besitzerfirma hatte jahrelang nichts an dem Ensemble gemacht.