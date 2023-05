Die Schuldnerberatungsstelle in der August-Creutzburg-Straße in Gotha ist kein Bürogebäude mit gläsernen Türen, sondern eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. "Und das ist gut so", sagt Leiterin Petra Gierke. "Da bleibt es anonym. Denn vielen Menschen kostet es Überwindung, zu uns zu kommen."