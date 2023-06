Rein und raus geht es in Nottleben derzeit nur über eine Plattenstraße, einen landwirtschaftlichen Weg. Wer nach Erfurt will, muss erst einmal 15 Minuten Richtung Gotha, in die falsche Richtung, fahren. Dann durch Gotha durch und in Siebleben Richtung Süden nach Seebergen.