In Gotha gibt es Spannungen im Organisationsteam des Thüringentags 2025. Projektleiter Candy Wetterhahn ist nach eigenen Angaben am Dienstag zurückgetreten. Wetterhahn begründete das mit fehlenden Befugnissen, Entscheidungen zu treffen. Sein eigener Anspruch an eine erfolgreiche Planung, Organisation sowie Umsetzung könne so nicht länger garantiert werden. Er ziehe sich lieber zurück, bevor er verbrenne, so der bisherige Thüringentag-Manager. Von Kündigung sprach der bei der Kultourstadt GmbH angestellte Wetterhahn jedoch nicht.