Andrea Berg am Freitag, Lotte am Samstag

Am Samstag hatte es ganzen Tag über Musik, Märkte und Aktionen in der ganzen Stadt verteilt gegeben. Ein Höhepunkt war das Konzert von Sängerin Lotte am Samstagabend in der Nougat-Welt.

Lotte bei ihrem Konzert in der Nougat-Welt am Samstagabend. Bildrechte: Karina Heßland-Wissel

Mit dem Schlagerkonzert von Andrea Berg war am Freitagabend der erste von drei Tagen des Thüringentags in Schmalkalden zu Ende gegangen. Konzert von Andrea Berg in der Viba-Nougatwelt beim Thüringentag in Schmalkalden am Freitagabend. Bildrechte: MDR/Karina Heßland

Der Thüringentag war am Freitagnachmittag offiziell eröffnet worden. Das dreitägige Fest stand unter dem Motto "Thüringens Grüner Tag" und will in diesem Jahr besonders auf Umweltverträglichkeit achten.

Grünes Motto

Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) sagte am Freitag, dass die Großveranstaltung neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen soll. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch der Bereich Elektromobilität. So sind auf dem Thüringentag in Schmalkalden auch verschiedene E-Autos zu sehen. Bildrechte: MDR/Karina Hessland-Wissel