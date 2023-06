MDR THÜRINGEN: Herr Ortmann, um gleich einmal den Begriff Honorarkonsul zu klären ...

Dieter Ortmann: ... "honor" kommt aus dem Lateinischen und heißt "Ehre". Daher gibt es auch das Ehrenamt. Und nein, ich bekomme für dieses Amt kein Geld.

Wie wird denn ein Waltershäuser Honorarkonsul von Südafrika für Hessen und Thüringen?

Ein Honorarkonsul wird von den Bundesländern vorgeschlagen. In meinem Fall wurde ein Nachfolger für den ehemaligen Commerzbank-Vorstand Dr. Martin Kohlhausen gesucht. Also ist die Botschaft von Südafrika auf die Staatskanzleien beider Länder zugegangen und haben nach geeigeneten Bewerbern gefragt. Und am Ende hat die Thüringer Landesentwicklungsgesellschaft Kontakt mit mir aufgenommen. Dieter Ortmann feiert gemeinsam mit Hakim Kennich von der Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, Prof. Wolfram Scharf, Honorarkonsul für Sachsen und Sachsen-Anhalt und dessen Assistentin Antje Wilhelms den Happy Freedom Day in der südafrikanischen Botschaft. Bildrechte: privat

Das hat die LEG doch aber nicht gemacht, weil Sie von Waltershausen aus Solaranlagen bauen?

Na ... fast. Ich bin seit 2010 mit meiner Firma Maxx Solar auch in Südafrika tätig und stecke da ganz viel Herzblut rein. Sie wissen, wie das ist, wenn man sich einmal in ein Land verliebt hat. Erst war ich dort Projektentwickler für Photovoltaik. Da kam mir die Idee, eine Solarschule zu gründen - die "Maxx-Academy". Die ging 2012 an den Start. Und bis heute konnten wir über 3.500 Südafrikaner fit für den Ausbau von Solarenergie machen. Parallel gründete ich noch ein Unternehmen für den Großhandel von Solarprodukten in Südafrika. Mein großer Sohn lebt seit 2014 in Kapstadt, hat sich in die Tochter meines ersten Solar-Schülers verliebt und sie geheiratet.

Dann waren wohl die große Anzahl ihrer Aktivitäten der Ausschlag für die Ernennung zum Honorarkonsul?

Möglich. Aber auch bestimmt eine Reise mit der damaligen Kanzlerin Angela Merkel vor drei Jahren nach Südafrika, wo ich Präsident Cyril Ramaphosa getroffen habe. Er wünschte mir viel Erfolg bei der Bewerbung. Drei Tage nach diesem Treffen hatte ich meinen Besuch in der Botschaft in Berlin. Das hat mir sicher auch geholfen. Offizielle Dinge werden südafrikanische Botschaft in Berlin gelöst - hier Botschafter Phumelele Stone Sizani. Bildrechte: privat

Und was machen Sie jetzt genau?

Eigentlich genau das, was ich schon vorher gemacht habe, nur in Amt und Würden (lacht). Meist zusammen mit der Landesentwicklungsgesellschaft berate ich Firmen, die in Südafrika starten wollen. Ich organisiere Reisen und begleite sie auch.

Ich bin die Kontaktperson für südafrikanische Geschäftsleute in Deutschland. Ich vertrete Südafrika bei Veranstaltungen und Empfängen und unterstütze die Botschaft auf Wunsch auch bei anderen Angelegenheiten. Seit vielen Jahren unterstütze ich mit Maxx Solar und Partnern die evangelische Mission des Pfarrers Otto Kohlstock im Township Philippi. Aktuell laufen Vorbereitungen mit weiteren Thüringern für ein großes Charityprojekt. Botschafter Stone Sizani ernannte Dieter Ortmann zum Honorarkonsul. Bildrechte: privat

Wenn ich also nach Südafrika auswandern will, sind sie nicht mein Anprechpartner.

Doch. Ich kann Ihnen Tipps geben, aber keine amtlichen Handlungen durchführen. Das geht im Fall Südafrika nicht. Sämtliche offiziellen Dinge lösen die Botschaft in Berlin oder das Generalkonsulat in München.