In Gotha ist am Montagmittag Thüringens erster Weihnachtbaum des Jahres aufgestellt worden. Wie die Stadt mitteilte, wurde die 22 Meter lange Rotfichte am Montagmorgen im Wald zwischen Luisenthal und Oberhof gefällt. Ein LKW brachte den 43 Jahre alten Baum dann zum Gothaer Hauptmarkt.

Dort hat ein Kran die Fichte angehoben und in das fest installierte Loch am mittleren Hauptmarkt gesetzt. Es sei alles reibungslos verlaufen, hieß es vom verantwortlichen Gartenamt. Die Fichte hat einen Kronendurchmesser von acht bis zehn Metern. Am Dienstag wird in Gotha der zweite Weihnachtsbaum aufgestellt. Eine Fichte ähnlicher Größe aus dem Revier Gräfenhain werde ihren Platz am unteren Hauptmarkt finden, hieß es.

Bildrechte: MDR/Adi Rückewold

Weihnachtsmarkt startet bereits am 18. November

Gotha hat den Weihnachtsbaum sehr früh aufstellen lassen, weil der Weihnachtmarkt als Wintermarkt bereits am 18. November seine Türen öffnet. Um logistisch keine Probleme zu bekommen, habe man sich auf diesen Termin am Montag geeinigt. Beleuchtet werden die Bäume aber erst mit der offiziellen Eröffnung des Weihnachtmarktes am 25. November.

In Suhl werden nach Informationen der Stadt am 2. November die Weihnachtbäume aufgestellt. Gera plant das am 13. November, 15 Tag vor Eröffnung des Märchenmarktes. Die Stadt Eisenach teilte mit, dass am 14. November eine Blautanne seinen Platz auf dem Marktplatz finden wird.