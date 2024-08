Die Zukunft des einstigen Kurheims "Charlotte" in Bad Liebenstein ist weiter offen. Die Spechtgruppe aus Bremen, die die Immobilie Ende 2022 erworben hatte, hat derzeit keine konkreten Baupläne. Eine Unternehmenssprecherin sagte MDR THÜRINGEN, man halte an dem Vorhaben fest, warte aber angesichts der gestiegenen Baupreise und Zinsen "auf das passende Marktumfeld". Die Gruppe wollte eine kleinere zweistellige Millionensumme investieren, um in dem Gebäude und einem größeren Anbau Wohngemeinschaften für Senioren zu schaffen.