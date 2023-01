Es begann mit einer Flucht. In Wenigenlupnitz am Fuß der Hörselberge hatte ein privater Tierhalter Kamerunschafe mit Muffelwild gekreuzt. Offenbar eine Mischung mit Freiheitsdrang: sieben Tiere büxten vor vierzehn Jahren aus, wie Norbert Heering berichtet. Er wohnt in Wenigenlupnitz und ist Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Mittleres Nessetal.