Ein Diebstahl verzögert die Arbeiten in der Drachenschlucht bei Eisenach. Nach Angaben des Forstamts Marksuhl haben Unbekannte am Dienstagnachmittag oder -abend in der Nähe der Hohen Sonne Baumaterial entwendet. Verschwunden sind Eichenbohlen, Unterzüge und Keile im Wert von etwa 1.000 Euro.