Die Mitarbeiter der Werkstätten des Landestheaters Eisenach ziehen wieder zurück in ihr angestammtes Gebäude. Bei einem Brand vor sechs Jahren war es stark beschädigt worden , dabei verbrannte auch ein Teil der historischen Kostüme.

Für knapp sechs Millionen Euro war das Werkstattgebäude in den vergangenen Jahren umfassend saniert und durch einen Anbau für den Fundus erweitert worden. In dem Anbau können bis zu 5,80 Meter hohe Kulissenteile gelagert werden. Außerdem befinden sich dort Lager für Möbel, Dekorationen und Lampen.

In den vergangenen sechs Jahren waren die meisten Werkstätten wie Tischlerei, Schlosserei, Malsaal und Dekoration ausgelagert worden in eine ehemalige Industriehalle im Gewerbegebiet Krauthausen. Die Schneiderei wurde provisorisch auf engstem Raum im Verwaltungsgebäude der Intendanz eingerichtet, der Kostümfundus war lange Zeit in Ruhla untergebracht.