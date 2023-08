Die Wartburgregion in Westthüringen bietet eine vielfältige Urlaubslandschaft: von der Rhön mit ihren offenen Weiten im Süden bis zu den Buchenwäldern des Nationalparks Hainich im Norden. Der westliche Thüringer Wald lädt mit Laubmischwäldern, Schluchten und dem Rennsteigbeginn zum Wandern ein, das Werratal zum Radfahren und zu Kanutouren zwischen imposanten Felsformationen. Hoch über Eisenach thront die berühmte Wartburg. Bildrechte: imago images/Sylvio Dittrich

In Eisenach kommen Kulturtouristen auf ihre Kosten, die sich zwischen Wartburg, Bachhaus, Lutherhaus und Automobilmuseum entscheiden können. Zu vielen Zielen lohnen Tagesausflüge, ob die Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen innerdeutschen Grenze bei Geisa oder die Burg Normannstein bei Treffurt mit einem Abstecher zur Adolfsburg mit weitem Blick über das Werratal.

Falknerei am Rennsteig

Umstanden von hohen Fichten leben in der Greifenwarte "Falknerei am Rennsteig" fast 40 Greifvögel in den Volieren - vom kleinen Falken bis zum größten tierischen Bewohner, dem Mönchsgeier mit einer Spannweite von knapp drei Metern. Einige von ihnen können die Besucher bei der nachmittäglichen Flugschau in Aktion erleben. Falknerin Lisa Schubach erklärt den Besuchern den Umgang mit Greifvögeln. Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Da geht schon mal ein Raunen durch die Menge und einige ducken sich, wenn so ein mächtiger Vogel dicht über ihren Köpfen zum Ziel segelt. Der Weißkopfseeadler beispielsweise fischt Beutestücke im Flug aus dem Wasser. Bei der Schau wirkt das Publikum mit: Wer mutig ist, darf Schopfkarakara, Eule oder Adler auch mal auf dem eigenen Arm oder Kopf landen lassen und kann so Klauen, Schnäbel und Federkleid ganz aus der Nähe bewundern. Dabei erfahren die Besucher viel Wissenswertes über die Tiere.

Ein Besucherliebling: der Schopfkarakara "Punky" Bildrechte: MDR/DOKfilm/Matthias Neubert

Informationen zur Greifenwarte: Anfahrt: von der Straße zwischen Ruhla und Bad Liebenstein abzweigen Richtung Winterstein, Parkplatz ist ausgeschildert.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, Flugschau jeweils um 15 Uhr.



Eintritt (nur Besichtigung): Erwachse fünf Euro, Kinder (drei bis 13 Jahre) drei Euro, Familienkarte (zwei Erwachsene und zwei Kinder) 23 Euro; Eintritt mit Flugschau: Erwachsene zehn Euro, Kinder sechs Euro, Familienkarte 26 Euro.

Es gibt eine Kombikarte zusammen mit dem "Mini-a-thür" Ruhla.

Wildkatzendorf Hütscheroda

Um die jüngsten Bewohner zu entdecken, die jungen Luchse, müssen Besucher etwas Glück haben. Sie wurden in diesem Frühsommer im Wildkatzendorf in Hütscheroda am Rand des Nationalparks Hainich geboren.

Ganz sicher lassen sich Luchse und Wildkatzen bei den Schaufütterungen sehen. Dann wird klar: Sie können auch schnell zulangen und nicht nur friedlich dösen. In der Ausstellung in der Wildkatzenscheune finden große und kleine Besucher sämtliche Informationen zu den Tieren und erfahren, warum es so wichtig ist, ihre Lebensräume besser miteinander zu vernetzen. Die kleinen Luchse verstecken sich noch vor den Besuchern. Bildrechte: John Crusius

Wer dann noch etwas Bewegung braucht, hat die Wahl zwischen zwei Wanderwegen: den 1,5 Kilometer langen Wildkatzenschleichpfad mit Spielelementen und den sieben Kilometer langen Wildkatzenpfad, der zum Aussichtsturm Hainichblick führt. Freitags im August sind Ferienkinder zum "Abendrendezvous mit den wilden Katzen" eingeladen - mit abendlicher Schaufütterung, Lagerfeuer mit Stockbrot und Wildkatzengeschichten.

Informationen zum Wildkatzendorf: Anfahrt: über die B84 Eisenach-Bad Langensalza, kurz vor Behringen Abzweig links nach Hütscheroda. Großer Besucherparkplatz ist ausgeschildert (500 Meter bis zum Infozentrum, im Ortskern nur wenige Parkplätze).



Mit dem ÖPNV: Von Eisenach aus fahren der Hainichbus und die Linie 150 nach Hütscheroda.

Geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr, moderierte Schaufütterungen der Wildkatzen um 11, 12:30, 14 und 15:30 Uhr, die Luchse werden um 17 Uhr gefüttert.



Eintritt für Erwachsene 7,50 Euro, für Kinder von drei bis zwölf Jahren 5,50 Euro; Schüler ab 13 Jahren, Studenten und Azubis 6,50 Euro; Familienkarte 18,50 Euro (zwei Erwachsene und Kinder bis zwölf Jahre). Das "Abendrendezvous" am Freitag beginnt um 19 Uhr und kostet 14,95 Euro.

"Mini-a-thür" und Sommerrodelbahn in Ruhla

In wenigen Schritten von der Wartburg zum Altenburger Bahnhof - auf so kurzen Wegen findet man nirgends sonst so viel Sehenswertes aus ganz Thüringen. Für den Modellpark "Mini-a-thür" wurden rund 120 Sehenswürdigkeiten aus dem Freistaat im Maßstab 1:25 nachgebaut, detailgetreu vom Dachziegel bis zum Fassadenschmuck: Burgen und Schlösser, Bahnhöfe und Rathäuser, Kirchen, Türme und Museen. Thüringer Wahrzeichen in ganz klein - das ist "Mini-a-thür". Bildrechte: MDR/Ruth Breer

Dazu kreisen mehrere Modellbahnen, es gibt Erklärtafeln und Hörstationen. Aber nicht nur jedes einzelne Modell ist mit Akribie gefertigt und mit kleinen Alltagsszenen versehen, sondern der gesamte 18.000 Quadratmeter große Park liebevoll angelegt, eingebettet in ein Tal mit sechs Teichen.

Kinder können Modellboote fahren lassen, in Mini-Skooter steigen oder sich auf dem Spielplatz austoben. Es gibt ein Kleintiergehege und in den Ferien eine Hüpfburg.

Wer dann noch nicht genug hat: Gleich nebenan wartet eine steile Sommerrodelbahn auf Fahrgäste. Auf 950 Metern Länge geht es 111 Höhenmeter hinab. Für sportliche Familien lohnt der Aufstieg hinauf auf den knapp 640 Meter hohen Ringberg zum Alexanderturm mit Rundum-Ausblick über den westlichen Thüringer Wald.

Informationen zu "Mini-a-thür" und Sommerrodelbahn Anfahrt: Von Wutha-Farnroda kommend in Ruhla hinter dem Kulturhaus rechts abbiegen (ist ausgeschildert), großer Parkplatz direkt vor "Mini-a-thür" und Sommerrodelbahn.



Der Modellpark ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro, für Kinder (fünf bis 15 Jahre) acht Euro. Jugendliche und Studierende zahlen neun Euro, für Familien gibt es je nach Größe drei verschiedene Karten von 24 bis 40 Euro. Ermäßigung in Kombination mit der Greifenwarte Falknerei am Rennsteig.



Die Sommerrodelbahn ist täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Fahrt für Erwachsene kostet vier Euro, für Kinder (acht bis 15 Jahre) drei Euro, Kinder unter acht Jahren in Begleitung eines Erwachsenen ein Euro, Familie (zwei Erwachsene und vier Kinder) 18 Euro. Es gibt auch Drei- und Fünf-Fahrten-Karten.

Erlebnisbergwerk Merkers

Bis zu 800 Meter tief unter die Erde geht es im Erlebnisbergwerk Merkers - eine Reise in das einst größte Kalibergwerk der Welt und in die Geschichte. Mit Helm und Bergkittel ausgestattet geht es im Förderkorb auf Seilfahrt 500 Meter unter Tage. Dort steigen die Besucher auf offene Lastwagen um, mit denen es (in gefühlt rasantem Tempo) zu den einzelnen Stationen der Tour geht. Riesige Salzkristalle funkeln in der weltweit einmaligen Kristallgrotte. Bildrechte: K+S