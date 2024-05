Vor dem Philipp-Melanchthon-Gymnasium in Gerstungen im Wartburgkreis hängen seit Mitte April 13 sogenannte Motivations-Plakate für die diesjährigen Abiturienten. Wie Schulleiter Gerald Taubert MDR THÜRINGEN sagte, wurden die Plakate von den Eltern und Familien der Abiturienten gestaltet. Sie hängen seit Beginn der schriftlichen Abitur-Prüfungen am Zaun der Schule.

Mittlerweile seien die Plakate zu einer kleinen Tradition am Gerstunger Gymnasium geworden. Bereits im dritten Jahr in Folge gebe es die Motivations-Plakate, sagte Taubert. Demnach ist die Idee während der Corona-Pandemie 2022 entstanden. Im ersten Jahr hingen allerdings noch deutlich mehr Plakate. "Wir waren überrascht, wenn nicht sogar überwältigt, als der Zaun auf einer Länge von knapp 100 Metern mit 50 bis 60 Plakaten zugehangen war", sagte der Schulleiter. Die Idee stamme aus Hessen. Dort seien ähnliche Aktionen zu den Abitur-Prüfungen an den Schulen gang und gäbe.

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht

Plakate werden von Jahr zu Jahr schöner - und professioneller

Das Gerstunger Gymnasium unterstützt die Motivations-Plakate der Eltern und findet es sehr gut, dass die Familien mit ihren Kindern mitfiebern. Schulleiter Taubert sagte, dass mittlerweile sogar eine Art Wettbewerb zwischen den Eltern ausgebrochen sei. "Es ist auffällig, dass einige Plakate sogar von professionellen Firmen produziert wurden. Andere Plakate wurden von den Eltern selbst gestaltet." Für die rund 45 Abiturienten in Gerstungen sei es jedenfalls eine gute Motivation.

Auch bei den Abiturienten selbst kämen die Plakate überwiegend gut an, sagte Schulsprecherin Leoni Salzmann, die in diesem Jahr selbst das Abitur schreibt: "Die Reaktionen meiner Mitschüler waren recht positiv. Sie haben sich über die Plakate gefreut und sich die Bilder angeschaut. Ich selbst schaue mir die Plakate auch immer wieder an, wenn ich vorbeifahre."

Bildrechte: MDR/Bastian Albrecht