Allerdings hätten auch die Schülerinnen und Schüler des aktuellen Abitur-Jahrgangs die Auswirkungen der Pandemie gespürt – wenn auch weniger als Regelschüler. Um diese mache man sich noch größere Sorgen, erklärte Koch: "Die waren am längsten zu Hause." Weil der Lehrermangel in den Regelschulen stärker sei als an Gymnasien und noch mehr Unterricht ausfalle, seien Regelschüler entsprechend stärker benachteiligt.