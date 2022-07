Tourismusattraktion Nach Protest von Tierschützern: Bad Schandau will seine Luchse loswerden

Jahrelang hat die Kurstadt Bad Schandau mit einer Broschüre für einen Luchs-Lehrpfad mit Freigehege geworben. Weil Tierschützer dort die Haltungsbedingungen kritisierten, soll das bei Touristen beliebte Gehege nun aufgelöst werden. Die beiden Luchse gehen an eine Tierschutz-Stiftung nach Thüringen. Auch der neugewählte Bürgermeister von Bad Schandau, Thomas Kunack, unterstützt diese Lösung. Am Mittwoch sollten nach Medienberichten die zwei Transportkisten in Bad Schandau ankommen.