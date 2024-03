"Wir sind alle mehr oder weniger reingewachsen in dieses Fest", erklärt Thors Großvater Holger Kummert die Verbundenheit seiner Familie mit dem Sommergewinn. "Wir sind aus der Weststadt, sind hier zur Schule gegangen." Da gehört es dazu, als Schüler beim Umzug mitzumachen. Der 66-Jährige erinnert sich an einen Einsatz als Jugendlicher in der Garde des Winters: "Bei bestimmt 25 Grad in einem schönen dicken Kostüm - es war sehr interessant", lacht er.