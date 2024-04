In Treffurt entsteht die zweite Gemeinschaftsschule in Trägerschaft des Wartburgkreises . Das hat am Dienstag der Kreistag einstimmig beschlossen. Mehrere Redner lobten, dass alle Beteiligten bei dem Vorhaben mitgezogen hätten.

Ziel sei in Treffurt, den Schulstandort im grenznahen Raum zu stärken. Bereits zum nächsten Schuljahr soll die Gemeinschaftsschule starten. Kooperierendes Gymnasium wird das Elisabeth-Gymnasium in Eisenach. Schon jetzt gibt es laut dem Treffurter Bürgermeister Michael Reinz einen gemeinsamen Schulcampus an der Regelschule. Dort haben demnach die Dritt- und Viertklässler ihre Klassenräume. Nur die Erst- und Zweitklässler sowie der Hort seien noch in der Grundschule.