Wie hoch der Verlust sein wird, ist noch unklar. Anfang der Woche hatte die Bank in einer Pflichtmitteilung an ihre Genossenschaftsmitglieder erklärt, dass für das Jahr 2022 ein Verlust zu erwarten ist, der mehr als die Hälfte der Geschäftsguthaben - also der Einlagen der Genossenschaftsmitglieder - und der Rücklagen der Bank beträgt. Ein Banksprecher wollte auf Anfrage von MDR investigativ keine Summe nennen. Sie dürfte sich nach den Angaben aus der Pflichtmitteilung im zweistelligen Millionenbereich bewegen. Hintergrund sind nach MDR-Informationen massive Abwertungen im Immobilienbestand der Bank, der zum Eigenkapital gerechnet wird. Offenbar hatte die Bank in den vergangenen Jahren den Wert ihrer Immobilien zu hoch angesetzt.

Am Montag hatte der Bafin-Sonderbeauftragte Gervais auch mitgeteilt, dass die Bank sich von mehreren Immobilien in Oberhausen in Nordrhein-Wetfalen trennen wird. Dabei handelt es sich nach MDR-Informationen um insgesamt 16 Häuser. In einigen dieser Häuser betreiben Mieter Bordelle. Nach Gervais' Angaben wurden die Immobilien in der Flaßhofstraße in Oberhausen zwischen Dezember 2021 und August 2023 erworben, unter dem damaligen Bankvorstand Siebert. Gervais erklärte, er sei "entsetzt, dass so etwas in einer Genossenschaftsbank geschehen kann". Er sprach weiter von einem Missbrauch des Raiffeisen-Mottos "Das Geld des Dorfes dem Dorfe" - zumal in einer Bank, "in der die Mitgliederorientierung so sehr betont wird."

Wie einträglich die Vermietung an Bordellbetreiber für die Bank war, wollte ein Banksprecher auf MDR-Anfrage nicht mitteilen. Man werde hierzu keine Aussagen tätigen, sagte er. Der Sonderbeauftragte Gervais hatte am Montag angekündigt, man wolle die Details dieser Immobiliengeschäfte mit den Mitgliedern der Bank-Genossenschaft auf der Generalversammlung am 26. März in Erfurt erörtern.

Außerdem wird sich die VR Bank Bad Salzungen-Schmalkalden aus dem Fußballgeschäft zurückziehen. Das bestätigte ein Banksprecher auf MDR-Anfrage. Diese Entscheidung sei aber schon vom früheren Vorstand um den damaligen Chef Stefan Siebert getroffen worden, sagte ein Banksprecher dem MDR. Daher könne man auch nichts über die Beweggründe für diese Entscheidung sagen. Der damalige Vorstand Siebert hatte den Einstieg in die Finanzierung von Spielertransfers vor einigen Jahren als neues Geschäftsfeld der Bank verkündet. Viele Banken stehen diesen Geschäften wegen hoher Kreditausfallrisiken skeptisch gegenüber. Wie einträglich dieser Geschäftsbereich für die Bank in den vergangenen Jahr war, ist unklar.

Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Fußballgeschäft will sich die Bank auch von ihrem prominentesten Mitarbeiter, dem Ex-Fußballprofi und Trainer Stefan Effenberg trennen. Wie das "Handelsblatt" am Donnerstag berichtete, soll sie den Vertrag mit ihm zum 1. April gekündigt haben. Wie das Arbeitsgericht Suhl am Freitag auf Anfrage von MDR investigativ mitteilte, hat Effenberg gegen die Kündigung eine Klage eingereicht. Ein erster Gütetermn sei für den 20. März anberaumt, sagte eine Gerichtssprecherin.