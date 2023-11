Im Thüringer Wald lagen am Sonntag bis zu zwölf Zentimeter Schnee. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter berichtete, bleibt es auch in den nächsten Tagen in den Kammlagen oberhalb von 600 Metern winterlich und frostig kalt. Am Montag soll es zeitweise regnen und in den Bergen Schneefall geben. Am Abend sinkt laut MDR Wetterstudio die Schneefallgrenze bis in tiefe Lagen und soll zu winterlichen Verhältnissen auf den Straßen führen. Am Dienstag soll es vor allem in der ersten Tageshälfte schneien. Nachmittags und abends soll es dann wieder trockener werden und in Richtung Harz ist etwas Sonne möglich. Temperaturen von -3 bis 0 Grad werden erwartet. Am Mittwoch soll es jedoch winterlich und kalt bleiben. In den Tagen danach pendeln die Werte um den Gefrierpunkt, auf Straßen und Gehwegen ist daher auch Vorsicht vor Glätte geboten.