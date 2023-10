Die Stadt Oberhof will in der kommenden Wintersaison das Park-Chaos am Grenzadler entschärfen. Nach Angaben von Bürgermeister Thomas Schulz (Freie Wähler) sollen die Tagestouristen an den Wochenenden und während der Ferien per Busshuttle an den Grenzadler und zum Skihang gelangen. Der Stadtrat hat sich in dieser Woche einstimmig dafür ausgesprochen.

Bildrechte: dpa