Wie viel Wetterbericht ist zumutbar?

MDR THÜRINGEN ist kein Wetterkanal. Wir haben verschiedene Elemente im Programm, die auch auf regionale Besonderheiten abzielen, dazu gehören unsere Wettermelder oder auch die Wettergespräche mit den Kollegen im Wetterstudio, wo wir Besonderheiten des Tages auch einmal vertiefen können.

Was aber nicht funktioniert: Stündlich oder gar halbstündlich eine ganze Liste von Orten oder Berg- und Tallagen herunterzurattern, bei denen der erste morgens zwei Stunden Regen hat, der zweite über Mittag sonnige Abschnitte, der dritte Nieselregen zur Kaffeezeit und Ort Nummer vier kommt den ganzen Tag nicht aus dem Nebel raus.

Solchen Aufzählungen kann im Radio niemand folgen. Sie schließen fünf Orte ein und 500 aus. Außerdem müsste sich für eine wirklich präzise und auf den Moment zuverlässige örtliche Vorhersage täglich jemand mit diesem Ort beschäftigen. Solche speziellen Dienste gibt es, sie sind aufwändig und werden vom DWD dort bereitgestellt, wo es nicht nur darum geht, ob ich den Schirm mitnehmen soll oder nicht. Zum Beispiel am Erfurter Flughafen. Am Flughafen Erfurt ist eine genaue Wetterprognose durch den DWD wichtig. Bildrechte: dpa

Wenn man jahrelang für diesen einen Punkt regelmäßig Wettervorhersagen macht, hat man natürlich auch die Kenntnis, wie sich bestimmte Besonderheiten auswirken. Jens Oehmichen, Meteorologe Deutscher Wetterdienst

Nicht nur die Meteorologen, auch die Systeme lernen ständig dazu. Zum Beispiel aus dem, was die Vorhersagemodelle vorher berechnet haben und aus dem, was dann tatsächlich eingetreten ist. Künstliche Intelligenz spielt da mittlerweile auch eine große Rolle, um die Datenflut auswerten zu können. Künstliche Sprachmodule formulieren ja schon geraume Zeit die örtlichen Vorhersagen auf den Wetterportalen. Diese Prognosen dürften in den kommenden Jahren an Genauigkeit zunehmen, weil die KI eben dazulernt. Und Wettervorhersagen brauchen große Rechnerkapazitäten.

Man sagt, nach dem Militär hat der Wetterdienst die zweitgrößte Rechnerkapazität. Jens Oehmichen, Meteorologe Deutscher Wetterdienst

Was bedeutet das alles für unseren Osterspaziergang?

Wettertechnisch hatten wir schon alles zum Osterspaziergang. Schnee, Starkregen, 30 Grad. Das liegt natürlich daran, dass das Osterfest durch den März und April wandert. Aber nicht nur. Wir liegen im Frühjahr und damit ein einer Zeit großer Variabilität der Wetterlagen, wie es sie in den anderen Jahreszeiten nicht so ausgeprägt gibt. Es kommen manchmal kalte Luftmassen aus dem Norden, die für richtige Kälteeinbrüche sorgen können, was im Sommer und im Herbst nicht mehr passiert. Eher selten sind zum Beispiel stabile und trockene Hochdrucklagen im Frühjahr in der Osterzeit, erklärt Jens Oehmichen vom DWD. Die folgen erst Ende April, Anfang Mai. Schnee, Starkregen, 30 Grad - Ostern ist beim Wetter Jahr für Jahr fast alles möglich. Bildrechte: dpa

Ostern gibt es daher oft noch den "Widerstreit" zwischen den kalten Luftmassen aus dem Norden und den beinahe sommerlichen aus dem Mittelmeerraum. Der berühmte Kampf zwischen Herrn Winter und Frau Sunna in Eisenach also, den Frau Sunna zwar traditionell gewinnt, aber nicht zwingend pünktlich zum Osterspaziergang.