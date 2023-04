Auf langen Wanderungen mit unebenen Untergrund sind Trekkingstöcke von großem Vorteil. Denn mit den Stöcken läuft der Mensch quasi auf allen Vieren: Die Arme arbeiten über die Stöcke mit. Gerade bergauf bekommt man dadurch mehr Kraft in Fortbewegung umgesetzt. Aber auch wenn es bergab geht, helfen die Stöcke die Knie und Gelenke zu entlasten, weil sich eben alles auf vier, statt nur zwei Extremitäten verteilt. Wer im Mittelgebirge an Hängen entlang wandert, behält mit den Stöcken obendrein besser das Gleichgewicht.

Für die, die es beim Wandern gemächlicher angehen und beispielsweise nebenher fotografieren wollen, können Trekkingstöcke aber auch ziemlich nervig werden. Denn ehe man die Stöcke verstaut und die Kamera zur Hand hat, ist das Reh am Wegesrand meist schon in den Büschen verschwunden. Vor diesen Dilemma steht man mit dem Stöcken jedesmal, wenn man seine Hände für etwas anderes als das Wandern benutzen möchte. Kurzum: Wer sportlich wandert und vor allem Meter und Kilometer machen will, für den sind die Stöcke perfekt, alle anderen müssen sich genau überlegen, ob sie die Dinger brauchen. Denn am Ende trägt man mit den Stöckern ja auch extra Gewicht herum.

Eine weitere Funktion, die manche Stöcke bieten ist eine Dämpfung (Antischock). Mit dieser Technik wir das Aufsetzen der Stöcke gefedert, was die Handgelenke ent-, aber das Portemonnaie belastet. Achtung: Für Wanderungen am Hang sollten unbedingt Stöcke ohne Dämpfung verwendet werden, weil sie durch das Nachgeben ein Unsicherheitsfaktor darstellen können!

Bei den Griffen gibt es drei verschiedene Varianten: Kunststoff, Kork und Schaumstoff. Wanderexperten raten hier regelmäßig vom Kunststoffgriff ab. Der ist zwar billig und stabil, sorgt bei langen Wanderungen aber am ehesten für Blasen, auch weil sich hier der Schweiß sammelt. Die Griffe aus Kork und Schaumstoff nehmen sich hingegen nicht viel. Sie sind leicht, liegen angenehm weich in der Hand und absorbieren den Schweiß.

Am unteren Ende der Stöcke wären nun noch die Spitzen zu begutachten. Diese sollten größtenteils aus elastischem Kunststoff bestehen (damit sie nicht so leicht abbrechen) und in einer Kuppe aus Hartmetall enden. Teller an den oberen Ende der Spitzen verhindern, dass die Stöcke zu tief in den Boden, in Risse oder Felsspalten eindringen. Für Schneewanderungen gibt es auch extra große Teller. Teller und Spitzen sollten leicht austauschbar sein, da sie als Verschleißteile hin und wieder ersetzt werden müssen